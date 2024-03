Haarlemse Hanneke verhuist nooit meer: eindelijk heeft ze uitzicht op een boom

Onder aan de streep is er nu slechts één parkeerplek opgeofferd. Het merendeel van het groen dat in de straat is aangebracht is ten koste gegaan van de brede stoep, die in een eerdere fase al de plek van auto’s innam. “Parkeren is eigenlijk niet echt een probleem hier”, legt Hanneke uit. “Je kunt de auto vaak wel aan de gracht kwijt. Of in één van de parkeergarages.”

'De nieuwe norm'

De bewoners maakten samen een plan voor meer groen in de straat en zijn daarmee naar de gemeente gestapt. Een kolfje naar de hand van wethouder Berkhout, die al langer strijdt voor meer groen en minder auto’s in de stad. Hij noemt de veranderingen ‘een voorbeeld voor Haarlem’. Tegen de bewoners zegt hij: “Verspreid het woord dat dit de nieuwe norm is.”