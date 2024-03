Terug naar de tekentafel: Haarlemse coalitiepartijen trekken parkeernota in

Dat schrijven de coalitiepartijen (PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Actiepartij) in een brief aan inwoners, gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders. Ruim tachtig procent van de Haarlemmers die een stem uitbrachten, waren tegen het voorgestelde beleid.

In de brief valt te lezen: "Enerzijds willen we recht doen aan de uitslag, anderzijds willen we recht doen aan de bestaande problemen in de wijken en de noodzaak om de groei van het aantal auto's af te remmen."

Dat betekent dus dat er nieuwe plannen moeten worden gesmeed om de parkeerdruk in Haarlem te lijf te gaan. Die nieuwe plannen moeten dan in samenspraak met de inwoners van de stad worden gemaakt, zodat bezwaren en zorgen over de gevolgen van het invoeren van betaald parkeren worden weggenomen.

Burgerberaad

Dat kan onder meer door gesprekken op wijkniveau te houden of door een burgerberaad op te zetten rond het thema parkeren. Bij scholen en sportverenigingen bestaan specifieke zorgen over het invoeren van betaald parkeren. Schoolbesturen zijn bijvoorbeeld bang dat leraren op zoek gaan naar een andere baan als ze niet meer in de buurt van de school kunnen parkeren. Mogelijk worden er speciale parkeervergunningen voor werknemers ingevoerd.

De politieke partijen willen in samenspraak met die instellingen kijken of er speciale regelingen kunnen worden gemaakt, die dan in een nieuwe parkeernota terugkomen. Wel houden de partijen vast aan het mobiliteitsbeleid, de woonvisie en de omgevingsvisie, die eerder door de gemeenteraad zijn vastgesteld. De plannen om betaald parkeren in te voeren, verdwijnen dus niet helemaal in de prullenbak, maar worden aangepast.

Goed luisteren

Haarlemmer Wim Kleist, die in aanloop naar het referendum campagne voerde tegen de parkeernota, is tevreden over de ingeslagen route. "Ze hebben bij de coalitie wellicht iets opgestoken van alle commotie rond de parkeerplannen", zegt Kleist. "Ze moeten wel iets doen met alle bezwaren die er zijn. Heel goed dat ze met de betrokken partijen gaan praten. Als ze ook maar goed luisteren."

Ook campagnevoerder Edwin Vermaire kijkt positief naar de ontwikkelingen: "Ik denk dat het een goede gedachte is om die nota in te trekken. Maar ze sorteren wel voor op een nieuwe parkeernota. Bewijs eerst maar eens dat er echt een probleem is in Haarlem. In veel wijken zien de inwoners dat echt niet." Vermaire pleit ervoor om opnieuw per wijk metingen te doen naar de parkeerdruk. "Maar dan moeten ze die metingen wel goed uitvoeren."

Komende donderdag bespreekt de raadscommissie de uitslag van het referendum. Een week later komt het parkeerbeleid aan de orde in de gemeenteraad.