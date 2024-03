'Drammerig' raadslid krijgt verwensingen naar zijn hoofd: "Laten we fatsoenlijk doen"

Wiedemeijer beklaagt zich afgelopen week op Facebook over het verspreiden van 'nepnieuws' en 'persoonlijke aanvallen' rond de volksraadpleging. De meeste stemmen gingen daarbij naar de tegenstanders van betaald parkeren. Bij een raadgevend referendum kan de gemeenteraad de uitslag naast zich neerleggen. Wiedemeijer zou daar volgens critici op hebben gezinspeeld.

"Dat heb ik nooit gezegd, maar je krijgt die verwensingen wel naar je hoofd. Zo'n referendum schept valse verwachtingen. Volgens mij is er nog nooit een referendum in een overwinning van de voorstanders geëindigd."

Met zijn uitbarsting op Facebook een week na het parkeerreferendum wil hij aandacht vragen voor het werk van een raadslid, dat geen full-time werk is. “Raadslid zijn dat is een bijbaan. Dat doe je dus in de avonduren en de weekenden, terwijl je ook nog probeert een privéleven te hebben.” Wiedemeijer weet dat bepaalde onderwerpen tot veel emoties leiden. Toch roept hij op om fatsoenlijk met elkaar om te gaan. Ook als de meningen verschillen. “Straks wil niemand meer kandidaat zijn om raadslid te worden.”

'Drammer en betweter'

Als we het dan toch over omgangsvormen hebben, Wiedemeijer kan zelf ook fel uit de hoek komen tijdens raadsvergaderingen. Sommige raadsleden vinden hem een 'drammer' en een 'betweter'. De PvdA-er lacht: "Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Het is ook lastig met vijftien partijen in de gemeenteraad. Daardoor hebben we zeer beperkte spreektijd, waardoor het debat soms stekelig verloopt. Dat is niet goed voor het aanzien van de politiek en daar speel ik zelf ook een rol in, ja. Het debat mag best fel zijn, zolang het maar op de inhoud is."