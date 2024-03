Definitieve uitslag parkeerreferendum Haarlem vastgesteld: gemeenteraad aan zet

Veel stemmen in Schalkwijk

De opkomst was met name hoog in de stadsdelen waar het betaald parkeren volgens de plannen zou worden ingevoerd. Toch brachten ook veel Haarlemmers uit wijken die niet op die lijst staan hun stem uit, zoals in Parkwijk en Schalkwijk. Ook inwoners van grote delen van Haarlem-Noord kwamen massaal opdagen.

In het enige stemlokaal in Spaarndam werden 'maar' 136 ingevulde stembiljetten geteld. Daarvan waren er 119 tegen het parkeerplan en 17 voorstanders.

Raad aan zet

Nu uit de volksraadpleging overduidelijk blijkt dat een overgrote meerderheid van de Haarlemmers zich uitspreekt tegen de parkeervoorstellen die de gemeenteraad eerder aannam, is de raad weer aan zet.

Op donderdag 21 maart bespreekt de commissie Beheer de uitslag. Een week later neemt de volledige gemeenteraad een besluit over de vraag of de bewuste nota de prullenbak in gaat of niet. De raad kan besluiten de uitkomst van het raadgevend referendum naast zich neer te leggen, al lijkt die kans niet groot.