Het is zover: Haarlem spreekt zich uit over betaald parkeren in de stad

Alle Haarlemmers van 16 jaar en ouder mogen gaan stemmen. Wie zijn stem wil uitbrengen, moet de stempas en een identiteitsbewijs meenemen. Dat kan een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument zijn, dat maximaal vijf jaar verlopen mag zijn.

De 75 stembureaus zijn van 7.30 uur tot 21.00 uur geopend. Op deze kaart zijn ze allemaal terug te vinden. Op het stembiljet staat de vraag: "Bent u voor of tegen de Nota Uitwerking parkeerregulering: Uitbreiding betaald parkeren in Haarlem?" De keuze lijkt simpel: 'Voor' of 'Tegen'.

Opkomstpercentage

De uitslag van het referendum is alleen geldig als minstens dertig procent van de stemgerechtigden ook daadwerkelijk komt opdagen. Of die drempel wordt gehaald, is nog maar de vraag. Bij een eerdere volksraadpleging in 2017 lukte dat niet: toen bracht 18,5 procent van de stemgerechtigden daadwerkelijk een stem uit.

Er is wel een groot verschil met het referendum van zeven jaar geleden: toen ging het om vier wijken waar de gemeente betaald parkeren wilde invoeren. Dit keer gaat het om het uitbreiden van gereguleerd parkeren in elf wijken. Bovendien wordt het Canadees parkeren (met twee wielen op de stoep) op termijn teruggedrongen. Het referendum lijkt dit keer meer onder de Haarlemmers te leven dan in 2017 het geval was.

Het weer werkt in ieder geval mee om de opkomst hoog te krijgen: het blijft morgen zo goed als droog, er staat weinig wind en de middagtemperatuur komt uit op 10 graden.

Uitslag

Waarschijnlijk weten we morgenochtend vroeg al of die kiesdrempel is gehaald. Als de stembureaus om 21.00 uur sluiten, worden de stemmen direct geteld en doorgegeven aan het gemeentelijk stembureau. De eerst voorlopige uitslag komt waarschijnlijk in de nacht van woensdag op donderdag naar buiten.

Die uitslag is nog lang niet definitief. Het gemeentelijk stembureau komt donderdag van 9.00 tot 16.00 uur bijeen in de publiekshal aan de Zijlvest. Daar worden de tellingen van de 75 stembureaus gecontroleerd. Waar nodig worden nog hertellingen gedaan.

Haarlemmers kunnen eventuele ongeregeldheden tot 11 maart melden bij de stembureaus. Op 13 maart wordt om 14.00 uur de definitieve uitslag bekendgemaakt. De commissie Bestuur van de gemeenteraad bespreekt de uitslag op 21 maart.

Raadgevend referendum

Een week later bepaalt de hele raad wat ze met de uitslag gaan doen. Dat is een politiek besluit. Het gaat namelijk niet om een bindend referendum, maar om een raadgevend referendum. Een meerderheid van de gemeenteraad kan de uitslag - ook als de opkomst hoog genoeg is - naast zich neerleggen.

