Wel óf niet betaald parkeren in Haarlem? Stemmen kan woensdag bij 75 stembureaus

Over twee dagen is het zover. Alle Haarlemmers van 16 jaar en ouder kunnen dan stemmen of ze voor of tegen de uitbreiding van betaald parkeren in de gemeente zijn.

Als het goed is, hebben alle stemmers inmiddels een stempas in de bus gekregen. Die moet je meenemen naar het stembureau, net als een identiteitsbewijs. De stembureaus zijn geopend tussen 7.30 uur en 21.00 uur. Tekst loopt door na de foto.

Foto: NH Media

In Haarlem én in Spaarndam zijn in totaal 75 stembureaus geopend. Waar die zijn, kan je hier bekijken. Opkomstpercentage van dertig procent nodig Het referendum geldt als een zwaarwegend advies aan de gemeenteraad, maar daar is wel een opkomstpercentage van minimaal dertig procent voor nodig. Mocht je zelf niet kunnen stemmen, dan kun je ook iemand volmachten om te gaan stemmen. Tekst loopt door na het artikel.

