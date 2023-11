Haarlems parkeerreferendum op 6 maart 2024: "We verspillen een half miljoen"

Het referendum over het invoeren van gereguleerd parkeren in elf wijken in Haarlem wordt definitief gehouden op 6 maart volgend jaar. Een voorstel van de oppositiepartijen om het drie maanden later te doen, gelijk met de Europese verkiezingen, haalde geen meerderheid in de gemeenteraad.

Foto: Gemeenteraad Haarlem bespreekt parkeerreferendum - NH Nieuws / Rob Wtenweerde

Het ging er behoorlijk fel aan toe in het debat. De oppositie vindt het onbegrijpelijk dat er wordt gekozen voor maart. De kosten voor het organiseren van de volksraadpleging vallen dan namelijk veel hoger uit dan op 6 juni. De stembureaus en vrijwilligers zijn dan toch al ingericht voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Het verschil is een half miljoen euro. Verspilling Ruud Kuin van de SP wond zich daar flink over op: "Verspillen we een half miljoen? Je kunt ook honderden huizen isoleren voor dat geld of alle schoolkinderen een lunch geven." Kuin is een grote voorstander van de volksraadpleging, die werd aangevraagd door Haarlemmers Frans de Goede en Wim Kleist. Zij pleiten ervoor om het referendum op 6 juni te houden. Niet alleen vanwege de kosten, maar ook omdat de opkomst hoger uitvalt als er ook andere verkiezingen zijn. Het referendum is pas geldig als ten minste dertig procent van de stemgerechtigden komt opdagen. Daarnaast is er ook drie maanden meer tijd om campagne te voeren. Poot stijf De coalitiepartijen wezen het verzoek voor een referendum eerder af, maar werden teruggefloten door de rechter. Het gemeentebestuur heeft zijn zinnen gezet op het invoeren van betaald parkeren in een derde van de stad en lijkt de poot stijf te houden. En ook in de discussie over de datum bleven alle coalitiepartijen in het gareel: 6 maart. Maarten Wiedemeijer van de PvdA legde nog maar eens uit dat de stad een beperkt aantal vierkante meters groot is en dat die ruimte nu te veel door auto's wordt ingenomen. Bovendien kun je geen nieuwe woningen bouwen zonder goed parkeerbeleid, vindt de PvdA. Voor GroenLinks zijn met name de vergroeningsplannen van groot belang. Simpel gezegd: er kan alleen groen bij als er parkeerplaatsen verdwijnen uit Haarlem.

"Doordrammen kost Haarlem een half miljoen!" Edwin Vermaire, Haarlem Betaald Parkeren