De vraag van 500.000 euro: Haarlems parkeerreferendum op 6 maart of 6 juni 2024?

De gemeenteraad van Haarlem neemt op donderdag 30 november een definitief besluit over de datum waarop het parkeerreferendum wordt gehouden. De keuze is 6 maart of 6 juni 2024. Het verschil? Een half miljoen euro.

Foto: Gemeenteraad Haarlem bespreekt parkeerreferendum - NH Nieuws / Rob Wtenweerde

De raadscommissie Bestuur boog zich donderdagavond al over de kwestie, maar nam nog geen besluit. Dus wordt er volgende week een knoop doorgehakt in de gemeenteraad. De raad beslist dan om definitief een referendum te houden, om de nota gereguleerd parkeren in te trekken, subsidie beschikbaar te stellen voor de campagnes van voor- en tegenstanders en om de definitieve datum te kiezen. Half miljoen De tegenstanders van het parkeerbeleid willen het referendum op 6 juni houden. Dan zijn ook de verkiezingen voor het Europees Parlement en zijn de stemlokalen al ingericht. Dat maakt het organiseren van het referendum veel goedkoper: 150.000 euro. Wordt de volksraadpleging op 6 maart gehouden, dan lopen die kosten op tot 650.000 euro. Het verschil is dus een half miljoen euro aan belastinggeld. Fractievoorzitter Maarten Wiedemeijer van de PvdA in Haarlem kan leven met die extra uitgaven: "Wij vinden het prima om dat referendum te houden, maar dan wel zo snel mogelijk. Als de kosten het belangrijkste punt zijn, moet je er helemaal niet aan beginnen, maar dat is nu eenmaal het recht van de burgers." Het besluit over het uitbreiden van betaald parkeren met elf wijken is inmiddels al lang geleden genomen, zegt Wiedemeijer. "Als het juni volgend jaar wordt, duurt het veel te lang. Dan komt de zomer er weer aan en dan blijft het echt te lang stilliggen voor we aan de slag kunnen."

Tijd is geld, maar zoveel geld voor drie maanden tijdwinst?" Peter van Kessel, VVD Haarlem

De aanvragers van het referendum en bijna de hele oppositie zien dat anders. Zoals Peter van Kessel van de VVD: "Tijd is geld, maar zoveel geld voor drie maanden tijdwinst?" Het parkeerbeleid is 'budgetneutraal', dus terugverdienen is er niet bij, legde burgemeester Jos Wienen de commissieleden uit. Moussa Aynan van Jouw Haarlem haalde een vergelijkbaar referendum in Amersfoort aan: "Dat viel daar samen met de Tweede Kamerverkiezingen deze week. Je hebt dan een hogere opkomst en je maakt minder kosten. Hoe moeilijk kan het zijn?" Amersfoort stemt tegen In Amersfoort blijkt uit de voorlopige uitslag dat 74 procent van de stemmers het nieuwe parkeerbeleid daar afwijst. Wiedemeijer: "Er is wel een verschil tussen Haarlem en Amersfoort. Het gaat daar om het invoeren van betaald parkeren in de hele stad. In Haarlem is er nu al in een derde van de stad betaald parkeren en daar komst straks nog een derde bij, als het aan ons ligt."

"Wij willen de auto niet wegpesten, maar het zijn er nu echt te veel" Maarten Wiedemeijer, PvdA Haarlem

De PvdA-er vindt dat het uitbreiden van het betaald parkeren hard nodig is. "Voor ons telt de leefbaarheid in de wijken. Brandweer en ambulance moeten gewoon door alle straten kunnen rijden en gehandicapten en mensen met een kinderwagen moeten alle ruimte hebben op het trottoir. Wij willen de auto niet wegpesten, maar het zijn er nu echt te veel. Dat zorgt voor overlast." Raadgevend referendum De uitslag van het raadgevend referendum is alleen geldig als de opkomst boven de dertig procent ligt. Het kost ook de nodige tijd om de publiciteitscampagnes op te zetten. Zelfs de referendumcommissie van de gemeente twijfelt of 6 maart wel haalbaar is. Die commissie stelt dan ook 6 juni voor als meest geschikte datum. Tot verbazing van de oppositiepartijen liet Wiedemeijer (PvdA) weten dat hij het referendum 'zwaarwegender' vindt als het niet tegelijk met andere verkiezingen wordt gehouden. "Als het referendum een eigen datum krijgt en de opkomst hoog genoeg is, dan gaan wij heel goed kijken naar de uitslag. Maar je moet de problemen in de stad ook serieus nemen."

"Er wordt zo makkelijk over die vijf ton gesproken, dat vind ik beschamend" Edwin Vermaire, Haarlem Betaald Parkeren