Handtekeningen voor Haarlems parkeerreferendum officieel overhandigd: 'Nu de datum'

Haarlemmers Wim Kleist en Frans de Goede overhandigden donderdagavond na de vergadering van de gemeenteraad de handtekeningen voor het parkeerreferendum aan burgemeester Jos Wienen. Het zijn er inmiddels ruim 7.400. De gemeente wil betaald parkeren invoeren in nog eens elf wijken in de stad, maar dat besluit leidt tot veel verzet.

De aanvragers van de volksraadpleging over het invoeren van gereguleerd parkeren in Haarlem moesten in zes weken 4.000 handtekeningen zien te verzamelen. Dat was met de hulp van Edwin Vermaire van de facebookgroep Haarlem Betaald Parkeren al binnen de kortste keren gelukt.

Het drietal zat op de publieke tribune van de raadszaal te wachten op het einde van de begrotingsvergadering. Die verliep voorspoedig: de kleine 40 ingediende moties werden snel in stemming gebracht en een meerderheid van de raad nam de begroting voor komend jaar aan.

Voordat de raadsleden zich op een borrel en vervolgens het diner in de Gravenzaal van het stadhuis konden storten, maakten Kleist, De Goede en Vermaire gebruik van het moment om de handtekeningen officieel aan te bieden aan burgemeester Jos Wienen.