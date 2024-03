Uitslag referendum betaald parkeren liegt er niet om, Haarlemse politiek is aan zet

Wiedemeijer is niet van plan de parkeernota er alsnog door te drukken in de gemeenteraad. "Veel Haarlemmers zijn dus tegen dit plan, er is te weinig draagvlak voor. We gaan nu nadenken hoe we de leefbaarheid in de wijken kunnen verbeteren met een ander plan", legt hij uit. "De maatregelen die nodig zijn, zullen altijd pijn doen bij de Haarlemmers, maar we moeten aan de slag."

Ron Dreijer van coalitiepartij CDA is verrast door de hoge opkomst. "We hadden deze opkomst niet verwacht. De tegenstem wel. Het is nog te vroeg om te zeggen hoe we nu verder moeten gaan. Deze uitslag kun je niet naast je neerleggen."

Pittige discussies

Fractievoorzitter Danny van Leeuwen van de Actiepartij voorziet pittige politieke discussies in de komende weken. "De uitslag is stevig, die liegt er niet om. We snappen de zorgen van de Haarlemmers wel, maar we weten nog niet precies tegen welke onderdelen van het beleid ze hebben gestemd. We moeten nog zien hoe er per wijk is gestemd."

Volgens Van Leeuwen moeten de parkeerproblemen in de stad hoe dan ook worden aangepakt: "De gemeenteraad moet nu met oplossingen komen voor de problemen die de stad heeft. Het referendum heeft Haarlem niet ineens veel groter gemaakt. We gaan dit pakket maatregelen niet doordrukken, maar linksom of rechtsom moeten we met er wel met elkaar zien uit te komen."