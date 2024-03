Ook na uitslag parkeerreferendum gaat de loopgravenoorlog in de gemeenteraad door

De hele discussie draaide donderdagavond uit op een taalkwestie. De oppositie wil dat het hele parkeerplan de prullenbak in gaat, terwijl de coalitiepartijen lieten doorschemeren dat er alsnog een plan moet komen om betaald parkeren in te voeren. Maar wel met meer inspraak van de Haarlemmers.

Louise van Zetten van Hart voor Haarlem hamerde net als Ruud Kuin van de SP op het verschil tussen een nota 'intrekken' en een nota 'wijzigen'. Kuin haalde er zelfs een woordenboek bij: "Intrekken is annuleren en dat is niet hetzelfde als wijzigen. Maak er geen woordspelletje van!"

Terug naar de tekentafel

De coalitiepartijen lieten weten dat Haarlem grote uitdagingen kent en dat betaald parkeren onderdeel is en blijft van de mogelijke oplossingen. Er moeten woningen worden gebouwd en er moet ruimte komen voor meer groen in de stad. Daarom kan het aantal auto's in de stad niet blijven groeien, vinden ze.

Een aantal oppositiepartijen lijkt het daar voor een deel mee eens te zijn. Andere partijen vinden dat de hele nota helemaal van tafel moet. Op donderdag 28 maart stemt de gemeenteraad over de uitslag van het referendum en de gevolgen daarvan voor de parkeernota. Het laatste woord over het betaald parkeren in Haarlem is bepaald nog niet gezegd.