Peperdure auto's in Blokker in beslag genomen, dit gebeurt er met de voertuigen

In eerste instantie neemt de politie het voorwerp - in dit geval dus de auto's - in beslag. Als is besloten dat de eigenaar het voorwerp niet meer terugkrijgt, omdat het bijvoorbeeld is gekocht met witgewassen geld, gaat het voorwerp naar het Openbaar Ministerie (OM). Die beslist op haar beurt over het lot van het voorwerp.

Het OM kan ook besluiten het voorwerp niet aan de rechtmatige eigenaar terug te geven gaat het voorwerp naar Domeinen Roerende Zaken (DRZ), de afdeling Financiële Zaken van de Overheid. Daar kan er alsnog voor gekozen worden om het voorwerp alsnog terug te geven aan de eigenaar.

Verkocht of vernietigd

Wordt er besloten het voorwerp niet terug te geven aan de rechtmatige eigenaar kan DRZ twee dingen doen: het voorwerp kan worden verkocht of worden vernietigd.

Als DRZ kiest voor verkoop kan dit om twee manieren. "Voertuigen veilen wij zelf via onze eigen website", vertelt de woordvoerder van DRZ. Andere voorwerpen worden volgens de woordvoerder geveild. "Deze worden via gecontracteerde partners verkocht, waarbij op dit moment het veilinghuis Onlineveilingmeester (OVM) onze hoofdcontractant is."

Deze dure auto's in kwestie worden in momenteel nog bewaard, vertelt de woordvoerder. "Tot de uitspraak vanuit het OM, die vertelt dat wat er met de auto's moet gebeuren."

De opbrengst

De opbrengst van de auto's gaat in de meeste gevallen naar de schatkist van het Rijk. Als de auto's om een andere reden in beslag zijn genomen, bijvoorbeeld bij een veroordeling of verdenking van een misdrijf waarvoor een geldboete kan worden opgelegd, kan de auto's als 'betaalmiddel' worden ingezet.