In beslag genomen sportauto’s in Blokker bijna één miljoen waard, Lamborghini het duurst

De FIOD en justitie zijn dinsdag aan het begin van de middag binnengevallen bij een loods en autosloperij in Blokker/Oosterblokker. Volgens de FIOD is dit gebeurd in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. "Meer kunnen we er niet over zeggen", vult een woordvoerder een dag later aan. Ook de politie verwijst naar het lopende onderzoek van de FIOD, maar bevestigt dat er geen aanhoudingen zijn verricht.

Het bedrijf dat in de loods gevestigd was, is al enkele jaren gestopt. Het pand werd daarom gebruikt als opslagplaats, waaronder voor de auto's. De autosloperij in Blokker is vandaag 'gewoon' open gegaan. "Er is door iedereen heel wisselend op het nieuws gereageerd", stelt een werknemer van het bedrijf. "Maar we zijn open en daar zijn we heel blij mee. We hebben er verder geen behoefte aan om meer antwoorden te geven."

'Mercedes Benz zeer geliefd onder verzamelaars'

Buren en omliggende bedrijven van de twee autobedrijven op het terrein in Blokker kijken raar op als zij gisteren bergingsauto's zien die vier exclusieve sportauto's - zoals een Lamborghini, Ferrari, McLaren en Mercedes Benz - uit een loods halen en meenemen. "Dat zie je hier niet vaak", lachte een werknemer van een naastgelegen bedrijf. "Je kijkt er toch wel even van op."

Maar wat is de (nieuw)waarde van de auto's die in beslag zijn genomen? Uit navraag bij enkele autobedrijven in West-Friesland blijkt dat de auto's samen ongeveer één miljoen euro waard zijn.

Tekst gaat verder onder de foto.