Buren kijken raar op als peperdure sportauto's uit een bedrijfspand tevoorschijn komen

Als de werknemers van schildersbedrijf Cees & Co vanochtend rond 08:00 uur aankomen bij hun bedrijfspand, is er al een boel gaande bij het bedrijf van de overburen, vertelt een werknemer. In de loop van de dag trekt de operatie ook best wat bekijks. "In eerste instantie waren hier alleen wat mensen die hier ook werken, later, toen de auto's naar buiten kwamen, stopten er wat meer mensen om te kijken."

De politie kan niet zeggen hoeveel auto's er precies in beslag genomen zijn bij de actie en om wat voor types het gaat. Volgens de werknemer van het schildersbedrijf zijn het er vier: een Lamborghini, een Ferrari, McLaren en een Mercedes. "Dat zie je hier niet vaak", lacht hij. "Je kijkt er toch wel even van op". Toch is hij redelijk nuchter onder de situatie. "Ik heb me er de rest van de dag niet echt mee bezig gehouden."

Wat er aan de hand kan zijn bij de overburen, weet hij niet. "Ik zou het niet weten. Ik heb geen idee wat daar gebeurt."

De eigenaresse van salon FRESH beauty, ook tegenover het bedrijfspand waar de auto's tevoorschijn komen, heeft ook geen idee. "Ik weet het fijne er niet van. Maar ik ben ook wel heel benieuwd wat er gaande was. Vroeger zat er een bedrijf, maar volgens mij werd het nu vooral als opslag gebruikt."

