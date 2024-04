40.000 drones bij Schiphol: gevaar voor vliegtuigen, uitkomst voor criminelen

"Sommige drones geven aan waar je wel en niet mag vliegen, maar dat komt vaak niet overeen met de wetgeving", legt Boonstra uit. Zo is het vliegen bij Amsterdam of Schiphol alleen toegestaan als daar een vergunning voor is aangevraagd. "Maar als drones op kilometers hoogte vliegen, weet iedereen dat het niet mag. Daar willen we meer aandacht aan besteden."



Tot op heden zijn er geen aanwijzingen dat de drones moedwillig tussen de vliegtuigen zijn gebracht om het vliegverkeer in gevaar te brengen. Toch houdt de politie altijd rekening met dergelijke scenario's.

Criminele praktijken

Ook het Openbaar Ministerie heeft de handen vol aan drones. Het aantal zaken is nog nooit zo hoog geweest. "We zien het probleem alleen maar toenemen in de toekomst", zegt luchtvaartofficier Katja van Bijsterveldt. "We horen vaak: 'ik wist niet dat het niet mocht'. Het gevaar zit 'm in de grote bulk van mensen die het leuk vinden en die zich niet verdiepen in de regelgeving."



Toch zijn het niet alleen maar 'onschuldige' zaken die ze voorbij ziet komen. Een telefoon of drugs op bestelling afleveren met een drone aan gedetineerden: ook dat zijn zaken die Van Bijsterveldt voorbij ziet komen.