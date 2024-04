40.000 drones bij Amsterdam en Schiphol: gevaar voor luchtvaart, nuttig voor criminelen

"Door de grote hoeveelheid drones in de lucht is het moeilijker om de kwaadaardige drones eruit te pikken", vertelt Van Bijsterveldt. "Het dronegebruik door criminelen komt vaker voor en is ondermijnend."



Het OM ziet de groei van het illegaal dronegebruik nog niet bepaald terug in het aantal proces-verbalen dat de luchtvaartofficier van de politie krijgt. "We hebben slechts een handjevol meer zaken dan vorig jaar. Het kan veel meer zijn als er meer gehandhaafd zou worden."

Pilot in Amsterdam

De politie is gestart met een pilot van zes maanden om op een andere manier te gaan handhaven op drones. "De agent op straat is niet met deze ingewikkelde wetgeving bezig, dus daarom hebben we het in deze pilot versimpeld: er wordt maar op één strafbaar feit gehandhaafd: het vliegen in het gecontroleerde luchtruim rondom Schiphol", vertelt Adeline van den Berg van Politie Eenheid Amsterdam.



De gemeente Amsterdam plaatste eerder dit jaar nieuwe borden op plekken waar vaak illegaal gevlogen wordt. "Zo’n 99% van de huidige dronevluchten boven de stad is niet toegestaan. Door middel van de nieuwe ‘no-fly zone’-borden in het Vondelpark, op het Museumplein en bij de Johan Cruijff ArenA willen we mensen bewust maken van het vliegverbod boven de stad", aldus wethouder Melanie van der Horst (verkeer en vervoer).