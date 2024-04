Kamerlid over gesloten huisartsenpost Anna Paulowna: "We moeten van dat commerciële af"

De vragen van Krul komen niet helemaal uit de lucht vallen. Het bedrijf Co-med dat de praktijk in Anna Paulowna runt, is vaker in opspraak geweest. "Deze club staat al langer bij ons op de radar. Het is een commerciële club die heel veel huisartspraktijken in Nederland opkoopt. Maar er loopt een onderzoek naar omdat ze niet altijd aan alles voldoen. Ik vind het heel vreemd dat ze ondertussen door kunnen gaan. Ik wil dat de minister daar veel meer bovenop gaat zitten."

Volgens Krul is Anna Paulowna een duidelijk voorbeeld van hoe het niet moet. Het probleem is groot, maar staat niet op zichzelf, vindt hij. "We zijn steeds meer aan het vercommercialiseren. Geld wordt steeds belangrijker in de zorg. Mensen zijn geen mensen meer maar iets om aan te verdienen. We moeten van dat commerciële af. Zeker in gemeenten als Hollands Kroon en dorpen zoals Anna Paulowna is zorg voor elkaar zo belangrijk."

Oplossing

Volgens Co-med wordt er hard gewerkt aan een oplossing en er zou ook al een nieuwe huisarts zijn aangetrokken. Voorlopig zijn mensen welkom bij de praktijk in Breezand, maar die in Anna Paulowna zou op de korte termijn ook weer open gaan.

"Weer een nieuwe huisarts is juist datgene waar mensen over vielen. Maar binnenkort open? Het gaat om zorg. Mensen die klachten hebben willen geholpen worden. Die willen niet 'binnenkort' horen, maar volgende week of in ieder geval een datum. Nou, daar wil ik echt duidelijkheid in hebben."

In 2022 maakte NH al een documentaire over de huisartsenproblematiek in de Kop van Noord-Holland, waarin ook zorgorganisatie Co-Med uitgebreid aan bod komt.