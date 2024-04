Ondanks beloftes moet Zandvoorter Joop wéér wachten op scootmobiel

Toch is Joop tevreden dat de box dan zeer waarschijnlijk op het stukje groen een plaats krijgt. "Het is dicht bij het wooncomplex. Het is niet te ver lopen voor me."

'Te tragisch voor woorden'

Huurders Platform Zandvoort heeft Joop afgelopen maanden ook proberen te helpen bij het zoeken naar een oplossing. Teresa Mok van het platform staat er van te kijken dat Joop nu alweer in de wachtstand wordt gezet. "Wat is dit erg weer. Het is te tragisch voor woorden, onmenselijk bijna. En dat terwijl we tijdens de laatste vergadering met Pre Wonen nog over plaatsing van de box in de hal hebben gesproken!"

Mok denkt dat de communicatie tussen de gemeente en Pre Wonen allerminst gladjes verloopt. Ze gaat de situatie van Joop opnieuw bespreken met de woningbouwcorporatie. "Uiteindelijk zullen ze in de toekomst de scootmobielen daar toch in de hal moeten kunnen parkeren. Er wonen vooral senioren en de hal is ruim genoeg."

