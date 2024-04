Dit was de warmste plek van Noord-Holland op de warmste 6 april in de geschiedenis

Maar omdat de verschillen klein waren, was het door de hele provincie buiten goed toeven. In Den Helder en op Texel stokte de temperatuur rond de 20 graden, langs het IJsselmeer werd het een graad (of twee warmer) en in zuidelijk Noord-Holland en langs de Noordzeekust liep het kwik op tot ruim 23 graden. Wijk aan Zee spande met 24 graden de kroon, bevestigt NH-weerman Jan Visser.

Weerkundig is het Noord-Hollandse record niet van belang, benadrukt Visser. "Omdat de verschillen zo klein zijn. Ook op Schiphol werd het 23,5 graden."

Aflandige wind en duinstation

Maar hoe zit dat eigenlijk? Want normaal is het langs de kust toch juist iets frisser dan verder landinwaarts? "De aflandige wind en de ligging van Wijk aan Zee in een duinstation", verklaart Visser waarom uitgerekend in Wijk aan Zee vandaag de hoogste temperatuur van de provincie werd gemeten.