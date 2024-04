Eerste écht warme dag in aantocht: "Recordwaardes!"

Afgelopen nacht viel er wat regen. In de ochtend klaarde het hier en daar op, maar een groot deel van de tijd bleef het bewolkt boven de provincie. Volgens NH-weerman Jan Visser kan er gedurende de ochtend nog wat regen vallen.

Ook het begin van de middag kan het nog een beetje regenen, grote hoeveelheden blijven echter uit. In de loop van de middag klaart het op en kan volgens Visser de zon om de hoek komen kijken. Met 15 tot 16 graden wordt het wel echt lenteweer.

Behoorlijke wind

Alleen de wind gooit roet in deze mooie middag. Die waait uit het zuiden en vanmiddag uit het zuidwesten. Het wordt windkracht vier tot vijf boven land, aan de kust wordt de wind met windkracht zes tot zeven krachtig tot hard. Ook is er kans op forse windstoten tot zo'n 70 kilometer per uur. Visser: "Behoorlijk wat wind dus, zeker aan het begin van de middag."

Aan het einde van de middag en zeker vanavond neemt de wind af. Volgens de weerman zijn er 'brede opklaringen' en blijft het droog. Ook 's nachts is het droog en het blijft met 11 tot 12 graden zacht.

Recordtemperatuur

Morgen wordt 'zeer warme lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd', vertelt Visser. "We hebben periodes met zon in de ochtend en in de middag zelfs veel zon", voorspelt hij. Het blijft droog en pas in de avond neemt de bewolking geleidelijk toe.

Niet alleen is het zaterdag erg zacht voor de tijd van het jaar, volgens de weerman kunnen we gerust spreken over echt 'warm weer', inclusief een hoop zon. In de provincie kan het wel 22 tot 23 graden worden, in het Gooi zelfs 24 graden. "Dat zijn recordwaardes", aldus de weerman.

Echt lenteweer

De wind waait morgen met matige kracht uit het zuiden, aan de kust en op het IJsselmeer waait het enige tijd vrij krachtig met windkracht vijf. In de avond komt er wat meer bewolking over maar het blijft droog.

Zondag is er wat zon en er kan plaatselijk een bui vallen. Het wordt met 17 tot 18 graden iets minder zacht, maar nog altijd echt lenteweer. Volgende week wordt het wisselvallig, van tijd tot tijd is er kans op regen en zo nu en dan schijnt de zon.

Maandag wordt het 17 graden, daarna zakt de temperatuur weer flink naar 12 tot 13 graden. Dat duurt gelukkig niet heel lang. "Later in de week lopen die weer iets op", aldus Visser.