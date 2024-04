April doet wat-ie wil: Sahara-lucht zorgt voor eenzame zomerse dag

Of het deze maand warm is of niet heeft vooral te maken met de windrichting, legt meteoroloog Berend van Straaten uit. Als de windrichting uit het noorden komt, is het kouder en als de wind uit het zuiden komt, dan wordt het warmer.

Sahara-lucht

"Vandaag trekt er een warme lucht vanuit de Sahara over Nederland. Gisteren was die nog ergens bij Spanje en Frankrijk. Morgen trekt de lucht waarschijnlijk door naar Duitsland", vertelt van Straaten. Deze zomerse temperatuur is daarom, maar van korte duur.

Een kort voorproefje van de zomer dus. En misschien ook wel de warmste 6 april ooit gemeten. Het record staat nu op 21,2 graden en werd gemeten in 1901.

Sneeuw

Van Straaten ziet, los van een mogelijk nieuw warmterecord, eigenlijk geen bijzonderheden deze maand. "Je zegt niet voor niets: april doet wat-ie wil. Vorig jaar hadden we zelfs sneeuw rond deze tijd."

Na dinsdag daalt de temperatuur naar verwachting richting de 11 tot 15 graden, dat zijn 'normale' temperaturen voor deze tijd van het jaar, volgens van Straaten. "De schommelingen zijn wel typerend voor deze maand."

Deel jouw zonnefoto!

Hoe ga jij vandaag in Noord-Holland genieten van deze zomerse dag? Stuur een Whatsapp-bericht met een tip, foto of video naar 06-30093003.