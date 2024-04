Eerste warme dag op komst: reddingsbrigade waarschuwt voor ijskoude zee

Het strand in Zandvoort trekt jaarlijks maar liefst zo'n vijf miljoen strandbezoekers. Voor de reddingsbrigade in Zandvoort dus een hele klus om ervoor te zorgen dat iedereen aan het einde van de dag ongeschonden de zee uitkomt.

Het seizoen voor de reddingsbrigade begint officieel in juni en is de hele zomer aanwezig aan de kust. Toch zijn er dagen waarop de brigade in Zandvoort een uitzondering maakt, zoals zaterdag. Woordvoerder Ernst Brokmeier, van Reddingsbrigade Nederland, verwacht niet dat er veel mensen de zee in zullen rennen, toch laat hij weten dat er in Zandvoort wel een aantal lifeguards aanwezig zullen zijn.

Vergelijkbaar met nieuwjaarsduik

De zee is nog hartstikke koud, laat Brokmeier weten. Het zeewater zal nu niet warmer zijn dan zo'n tien graden. Volgens de woordvoerder kan je een duik in de zee nu vergelijken met 'een nieuwjaarsduik'. "Zo koud is het nu, dus ga niet te lang zwemmen."

Als je dan toch de zee in wil, doe dat 'beschermde zwemkleding' aan, waarschuwt Brokmeier. Dat zijn wetsuits, pakken die watersporters gebruiken om warm te blijven in het koude water. "En anders kan je ook lekker pootje baden", aldus Brokmeier.

Niet goed voorbereid

Waar in Zandvoort de reddingsbrigade waarschijnlijk wel aanwezig is, is dat op andere plaatsen aan de kust niet het geval. Zo begint het seizoen bij de brigade van Egmond in juni pas. Nu zijn ze nog gesloten. "Wel waarschuwen wij op dagen zoals zaterdag", laat woordvoerder Ron Zentveld weten.

Ook hij ziet in dat mensen niet altijd voorbereid zijn op de kou van de zee. "Wij zijn dicht, dus als je besluit de zee in te gaan en er gaat wat mis, dan moet je 112 bellen." Zentveld wil wel positief blijven: "In principe zeggen wij: geniet van het water, maar doe het bewust."