Wat moet je doen als je in een mui terechtkomt?

NOORD-HOLLAND - Bijna elk jaar is het tijdens de zomer weer raak: zwemmers die langs de kust in de problemen komen omdat ze in een mui belanden. Wat is een mui nou precies en hoe kom je er veilig uit?

Een mui ontstaat haaks op de kustlijn tussen twee zandbanken in. Er staat sterke stroming de zee in. Het water tussen het strand en de zandbanken stroomt bij vloed en eb richting de geulen tussen de zandbanken. Omdat dit met veel kracht gaat ontstaat er een sterke stroming die je richting zee kan sleuren. Muien komen overal voor, maar op plekken met weinig golven is de kans het grootst.

Zwemmers die in zo'n mui terechtkomen, worden meegezogen richting de zee. Dat hoeft niet altijd gevaarlijk te zijn, maar veel zwemmers raken in paniek in zo'n situatie. Daarom heeft de Reddingsbrigade een paar belangrijke tips op een rijtje gezet voor wie in een mui komt:

- Roep direct om hulp en zwaai met beide armen, zodat mensen zien dat je in de problemen zit.

- Laat je meevoeren door de stroming.

- Wanneer de stroming minder wordt, zwem dan naar links of rechts evenwijdig aan de kust.

- Zwem daarna met de brekende golven (ondiepte) mee richting de kust.

- Rust uit wanneer er weer grond onder de voeten is.

- Vervolg de weg richting het strand

Bekijk hieronder de animatie die NH Nieuws maakte over muien: