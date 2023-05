Reddingsbrigade waarschuwt: "Ga niet zwemmen komend weekend"

De reddingsbrigade raadt af de zee in te gaan: ''Het koude zeewater heeft risico’s, zeker wanneer je niet getraind bent. Maar ook voor getrainde sporters kun je door de kou kramp krijgen of in extreme gevallen zelfs onwel raken." Het water van 11,5 graden kan daarnaast voor onderkoeling zorgen: "Dit hoeft niet meteen dodelijke gevolgen te hebben maar het komt zeker voor: mensen die overboord vallen en watersporters die onderkoeld raken. Natuurlijk is pootje baden geen probleem maar volledig zwemmen is niet verstandig."

Nooit alleen

Kan je het niet laten om toch een frisse duik te nemen aankomend weekend? Dan heeft de reddingsbrigade nog wat tips: "Onze eerste regel is altijd: wie checkt jou? Ga nooit alleen de zee in en zorg dat er iemand aan de kant staat die je in de gaten houdt. Als je toch de zee in gaat, ga dan kort en krachtig: zie het als een soort nieuwjaarsduik."



Als je niet kunt zwemmen wordt er aangeraden om vooral niet verder tot je heupen het water in te gaan. "En mocht je kramp krijgen, probeer rustig te blijven en roep hulp zodat je zo snel mogelijk weer veilig aan de kant komt,'' aldus de Reddingsbrigade.

Andere gevaren

Ook muien zorgen voor een groot risico voor zwemmers. Het gevaar is dat mensen de verkeerde keuzes maken als ze in een mui terechtkomen. Belangrijk is om niet in paniek te raken en je niet al zwemmend te verzetten: de stroming is altijd sterker. Daarnaast kun je daar ook uitgeput en onderkoeld door raken.

Eerder maakte NH een explainer wat je moet doen als je in een mui terechtkomt. Bekijk de explainer hieronder: