Live NH Sport: dendert Telstar-trein ook over Jong PSV heen?

Jong PSV kent een zeer matig seizoen en staat op de ranglijst twee punten onder Telstar. De Eindhovenaren doen het vooral in uitwedstrijden belabberd. De laatste winstpartij buiten De Herdgang werd bijna vijf maanden geleden behaald: 1-4 bij FC Dordrecht. Aan het begin van dit seizoen wist Jong PSV op eigen veld Telstar met 1-0 te kloppen.

Gelijkspel

Een andere, op zijn minst opmerkelijke, statistiek is dat wedstrijden tussen Telstar en Jong PSV in Velsen-Zuid vrijwel altijd in een gelijkspel eindigen. Tien keer stonden de teams in competitieverband tegenover elkaar en acht keer werd het gelijk. In het seizoen '18/'19 won Jong PSV met 4-2. Het seizoen erop was Telstar met 1-0 de sterkste dankzij een eigen goal van Shurandy Sambo.

Het verslag bij Telstar - Jong PSV krijg je van Erik-Jan Brinkman en Frank van der Meijden. Het is de enige wedstrijd op NH Radio, want de twee Noord-Hollandse beloftenteams komen maandag pas in actie. Jong Ajax krijgt FC Den Bosch op bezoek en Jong AZ speelt in Wijdewormer tegen FC Emmen.

Feyenoord - Ajax

We kijken in NH Sport ook vooruit naar het eredivisieweekend dat voor ons ligt. Morgen reist AZ naar Eindhoven voor de ontmoeting met PSV en zondag staan Feyenoord - Ajax en FC Volendam - RKC Waalwijk op het programma. Uiteraard maken we ook een uitstapje naar de tv. Te gast in voetbaltalkshow De Aftrap zijn Telstar-trainer Uli Landvreugd en Melvin Platje, oud-speler van onder meer FC Volendam, Telstar en NEC. NH Sport is er vanavond vanaf 19.00 uur. Je presentator is Robbert van den Heuvel.