Volendam-verdediger Benamar gelooft in goede afloop: "Zoveel mogelijk punten pakken"

Ondanks dat Volendam laatste blijft staan in de eredivisie blijft Benamar dus hoop houden op handhaving in de eredivisie. Met nog zes wedstrijden te gaan is het gat met nummer zestien Excelsior zes punten. Die plek geeft aan het einde van de competitie recht tot het spelen van de nacompetitie. "Wij hebben nog zes finales en moeten zoveel mogelijk punten pakken. Zo simpel is het."