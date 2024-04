Op zoek naar de oudste straat van West-Friesland: "Schatkamer voor archeologen"

"Eens even kijken, volgens mij moet het hier ergens liggen", zegt archivaris Jan de Bruin terwijl hij een dossier uit de archiefkast pakt. In het dossier zit een koopakte uit de 14e eeuw. "Hierin wordt de verkoop van een boerderij aan de Roode Steen in Hoorn genoemd. Op dat plein lag een rode steen waarop executies plaatsvonden, daar dankt het plein z'n naam ook aan."

Dat de Roode Steen genoemd wordt, is volgens De Bruin niet zo gek. "Het is een plek waar al heel vroeg plekken in de stad een naam krijgen. Hoe ingewikkelder de infrastructuur is, hoe meer behoefte er is aan het bedenken van namen. In dorpen was dat natuurlijk veel minder."

Maar hoewel Hoorn historie ademt, is het lang niet de oudste plek in West-Friesland. Daarvoor moeten we een stuk noordelijker afreizen, waar archeoloog Michiel Bartels ons de weg wijst naar de oudste straat van West-Friesland.

Benieuwd naar de zoektocht? Bekijk het in onderstaande video: