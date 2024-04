Werkzaamheden A7 brug bij Purmerend beginnen komende nacht

De werkzaamheden aan de brug over het Noordhollandsch Kanaal bij Purmerend beginnen vannacht. De steunpunten van de brug zijn aan vervanging toe, want die kunnen het zware verkeer over de brug niet meer dragen. Deze werkzaamheden duren tot september, tot die tijd zal steeds een deel (slechts twee versmalde rijstroken) van de brug open zijn voor het verkeer.