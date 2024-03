Campagne gestart om ondernemers te steunen tijdens A7-chaos :"Koop lokaal!"

"Er zullen ondernemers zijn die het zwaar gaan krijgen. Daarom gaan we de campagne in het leven roepen", zegt Henk Schulte van de ondernemersvereniging Purmerend. Vooral lokale ondernemers met leuke kleine winkels krijgen extra aandacht.

"Het is al een moeilijke tijd geweest na covid en dan nu dit. Daarom doen we ook een beroep op de inwoners: koop lokaal". De hoop is dat met de campagne de lokale economie gesteund wordt. "Van slager tot schoenmaker, we gaan er leuke vijf maanden van maken", zegt hij hoopvol.

Vanaf 6 april mag nog maar de helft van het verkeer over de A7 bij Purmerend vanwege spoedwerkzaamheden aan de brug over het Noordhollandsch Kanaal. De verwachting is dat het vijf maanden lang een chaos wordt rond de stad. Purmerend zelf krijgt van april tot september een apart doseringssysteem om sluipverkeer door de stad tegen te gaan.

"We hebben 280 ondernemers in de binnenstad", weet Schulte. "We hebben gevraagd om zo veel mogelijk terug te gaan in het aantal leveringen per week." Veel ondernemers worden vijf dagen per week bevoorraad. Dat moet nu naar vier of zelfs drie keer per week. "Veel zelfstandigen hebben dat al gedaan, maar er zijn er ook een aantal die dat nog moeten doen."