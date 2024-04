Geen buurtsporthal voor Hilversumse wijk, maar toch een gymzaal voor de basisschool

Het was al jaren de bedoeling om een gymzaal dicht bij de school aan de Harry Banninkstraat te bouwen. Hoewel die belofte al bij de bouw van het schoolpand was gedaan, is die gymzaal er nooit van gekomen. De laatste tijd werd geopperd om misschien toch een sporthal neer te zetten, maar feitelijk is alles toch weer terug bij het oude.

Verloren schooltijd

Leerlingen kunnen niet dichtbij huis gymmen en lopen nu onder begeleiding van ouders en leerkrachten naar en van sporthal De Lieberg aan de Jan van der Heijdenstraat. Onder begeleiding van ouders en leerkrachten lopen zij heen en terug. Dat vergt de nodige organisatie, maar kost bovenal veel waardevolle schooltijd. Twee weken geleden deden twee ouders als insprekers een duidelijk appel op de politiek: zorg zo snel mogelijk voor een sportvoorziening. Welke maakt niet uit, maar help de school nu eens.

Tempo maken en vooral Villa Vrolik zo snel mogelijk uit de brand helpen, was gisteren dan ook het motto in de raadszaal. Een gymzaal is het allerbelangrijkste. Die toezegging is jaren terug al gedaan en nu moet de gemeente over de brug komen. De optie om een grotere sportvoorziening te realiseren in de buurt van de school heeft de meerderheid van de raad laten varen.

Demontabele zaal

Die politieke wens was er namelijk nog wel. Een aantal partijen pleitte voor weer een tijdelijke oplossing voor de school. Zet een demontabele gymzaal neer voor Villa Vrolik en doe nog eens goed onderzoek naar een sporthal waar de kinderopvang, HSV Wasmeer en de jeugd uit de buurt in terecht kunnen.

Maar de coalitiepartijen Hart voor Hilversum, VVD, CDA en GroenLinks voelden er niets meer voor om nog eens een onderzoek te doen, zoals dat na juni vorig jaar wel gebeurde. Toen nam de volledige gemeenteraad het voorstel aan om eens goed te kijken of een buurtsporthal haalbare kaart zou zijn.