Buurtsporthal haalbaar en Hilversum heeft zelfs al locatie op het oog

Het heeft er alle schijn van dat er een buurtsporthal kan komen in Hilversum-Oost. Er blijkt zelfs dat er al een locatie op het oog is waar deze voorziening voor de basisschool, omwonenden, de kinderopvang en de voetbalclub kan komen, zegt de gemeente.

Het voorstel kon rekenen op unanieme steun en daardoor kreeg het college van burgemeester en wethouders de opdracht te onderzoeken of een buurtsporthal haalbare kaart is in dit deel van Hilversum. Niet alleen wil de raad weten of zo'n voorziening haalbaar is, maar vooral of dat financieel te doen is.

Afgelopen zomer stelde de Hilversumse raad voor om een onderzoek te doen naar een zogeheten buurtsporthal in de buurt van Villa Vrolik en HSV Wasmeer. Het gaat om een kleinschalige hal waar instanties en verenigingen uit de buurt en omwonenden binnen kunnen sporten en bewegen. Zo'n plek is hard nodig, zo meent de Hilversumse politiek.

Het antwoord hierop lijkt een volmondig ja te zijn. Dat is te herleiden uit de reactie van de gemeente op vragen van NH. Sterker nog, de gemeente lijkt al een stap verder te zijn dan afgelopen zomer gegeven politieke taak, want er blijkt al een plek te zijn waar Hilversum deze voorziening denkt te kunnen bouwen.

Vervolgafspraak

"Voor de gymzaal in Oost is er op basis van onderzoek en integrale afstemming een locatie en omvang van de gymzaal bepaald", aldus de gemeente. Over welke plek het gaat, blijft voorlopig in het ongewis. Vandaag staat een vervolgafspraak op de agenda. Daar komen ook afspraken aan bod over het informeren van de buurt en de betrokken partijen.

"Er wordt parallel hieraan gewerkt aan het ontwerp van de gymzaal om toekomstige gebruikers optimaal te kunnen accommoderen. Hierbij is extra aandacht voor de inpassing van de gymzaal in het gebied. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om de zaal in de zogeheten daluren te benutten voor de buurt", is de verdere uitleg.