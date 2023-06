Buurtsporthal in Hilversum-Oost zou uitkomst zijn voor velen, maar kan dat financieel wel?

In de omgeving is een plek om binnen te kunnen bewegen of sporten hard nodig. In Hilversum-Oost mogen er zeker wel wat voorzieningen bij. Zo missen bewoners bijvoorbeeld horeca, maar ook een kleinschalige sportlocatie ontbreekt in Anna’s Hoeve. Dit is de toch buurt waar Hilversum de laatste jaren honderden woningen heeft laten bouwen.

Er moet geen ‘fullsize sporthal’ komen. Wat de Hilversumse politiek betreft, is het niet de bedoeling om hier een nieuwe concurrent voor de Lieberg of later voor de hal op het Arenapark te realiseren. Nee, het gaat om een buurtsporthal, waar de snelgroeiende basisschool gymles kan verzorgen. Momenteel beschikt Villa Vrolik, dat in september 2017 de deuren opende, niet over een eigen accommodatie, terwijl bewegingsonderwijs wel verplicht is.

Toverwoord

En als je dan toch iets neerzet, zorg er dan voor dat meerdere organisaties hiervan gebruik kunnen maken. Ofwel: multifunctioneel gebruik. Dat is de laatste tijd één van de toverwoorden in het Hilversumse raadhuis. Overdag kunnen de scholieren er sporten en de BSO-kinderen bewegen en ‘s avonds en in de weekenden zou Wasmeer er terecht kunnen en moet er ook nog ruimte zijn voor kinderen uit de buurt.

Bewegen is belangrijk, zeker in een tijd waarin met name steeds meer jongeren kampen met overgewicht. En, zo stelt de politiek, er is ook plek om deze buurtsporthal te realiseren. Naast Sportpark Wasmeer aan de Minckelersstraat kan dit nieuwe gewenste gebouw komen, namelijk op de locatie waar de tijdelijke noodlokalen van Villa Vrolik komen te staan. De basisschool moet nu al uitbreiden.

Doorrekenen

Deze optie is het uitzoeken meer dan waard. Dat is niet alleen de mening van de raad, maar ook die van onderwijs- en sportwethouder Karin van Hunnik. De Hart voor Hilversum-bestuurder geeft aan dat zij al contact heeft gehad met onder meer de sportclub om te kijken of de benodigde gymzaal voor de basisschool voor meerdere doelen te gebruiken is. "We moeten dat financieel doorrekenen. Daar gaan wij goed naar kijken, dus ik moet een slag om de arm houden", aldus Van Hunnik.