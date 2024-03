Gymzaal of buurtsporthal? Ouders Hilversumse schoolkinderen willen vooral snel duidelijkheid

Volgens Bas Engelblik en Tim Faber, wiens kinderen op Villa Vrolik zitten, krijgen de leerlingen nu geen fatsoenlijk gymnastiekonderwijs. Op eigen terrein is er nog altijd geen gymzaal, ook al is dat jaren terug al beloofd door de gemeente. Hierdoor moeten de leerlingen nu telkens van de Harry Banninkstraat naar sporthal De Lieberg aan de Jan van der Heijdenstraat lopen.

Dat is twintig minuten heen en terug. Op jaarbasis verliezen de leerlingen een volle onderwijsweek, rekende Engelblik gisteravond de Hilversumse politiek voor. En dat is al als de gymles door kan gaan, want de school is afhankelijk van ouders die mee kunnen en willen lopen. Lang niet altijd zijn er voldoende begeleiders waardoor de les vervalt.

Wettelijk verplicht

"Het is niet normaal dat de kinderen zoveel moeten lopen en dat zij niet het bewegingsonderwijs krijgen dat zij, zoals wettelijk verplicht is, horen te krijgen. Want twee keer in de week dat gaat gewoon niet", aldus Faber.

Beide vaders vinden dat de gemeente schatplichtig is om zo snel mogelijk een gebouw te realiseren waar de kinderen gymles kunnen krijgen. Het heeft nu lang genoeg geduurd voor de school, die in 2017 startte in de Hilversumse nieuwbouwwijk.

Duidelijke oproep

Denk eerst aan de school is af te leiden uit hun bijdrage tijdens de commissievergadering. Of er nu enkel een gymzaal komt, een buurtsporthal of een volwaardige sporthal dat maakt de ouders niet zoveel uit. Daarom ook de duidelijke oproep aan de gemeenteraad om snel een besluit te nemen en de school uit de brand te helpen.

Doordat er nog altijd geen gymzaal is voor Villa Vrolik ziet de gemeenteraad kansen om een voorziening te realiseren waar ook de hand- en voetballers van HSV Wasmeer terecht kunnen, de kinderopvang en jongeren uit de buurt. In het voorstel, dat vorig jaar juni unaniem is aangenomen, wordt gesproken van een buurtsporthal. Dat zit qua grootte tussen een gymzaal en een sporthal in.