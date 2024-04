Duizenden jaren oude tand van potvis gevonden op Texels strand

De Texelse Sytske Dijksen vond de potvistand, maar wist aanvankelijk niet wat het was. "Ik dacht eerst nog: 'wat een rare koeienhoorn'", schrijft ze op Facebook. Maar het bleek een gave tand van een potvis te zijn, naar schatting tussen de 500 en 8.000 jaar oud.

De tand is geen fossiel maar wel licht gefossiliseerd, laat walviskenner Adrie Vonk weten aan mediapartner Texelse Courant. "Hij is maximaal 8.000 jaar oud, toen de Noordzee zich na de laatste IJstijd had gevormd." Ook fossielenkenner Klaas Post van Urk schat de tand volgens conservator Arthur Oosterbaan op circa 8.000 jaar of jonger.

Zwarte kleur

De zwarte kleur van deze tand komt volgens Vonk door de invloed van mineralen van de zeebodem op het ivoor. Zover Adrie Vonk weet, is zo'n oude tand niet eerder op het Texelse strand gevonden. Hij herkent de tand als van een vrij grote bul (mannetjespotvis).

Vindster Sytske Dijksen laat weten zuinig op haar vondst te zijn: "Hij ligt te verwateren en ik ga kijken hoe hij geprepareerd moet worden. Het is ivoor, dat is glad en doe ik niet zelf." Ze is van niet van plan om hem af te staan aan een museum: "Hij mag een tijdje naar Ecomare in bruikleen, maar ik wil de tand niet kwijt dus hij blijft daarna in de Ruige Hoek."