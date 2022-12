Op strand van Texel aangespoeld 'brok roest' blijkt 18de-eeuws pistool te zijn

Een Duitse toerist blijkt vorig jaar op het strand van Texel niet een 'brok roest' te hebben gevonden, maar een 18de-eeuws pistool. Dat vertelt archeoloog Wytze Stellingwerf in een video op de Facebookpagina van museum Kaap Skil. Het pistool is gemaakt van vuursteen en komt uit een scheepswrak.

Ondanks dat het helemaal is bedekt met schelpen, is de vorm van het pistool nog goed te zien. "Voor ons was het in het begin ook even een raadsel", vertelt archeoloog Wytze Stellingwerf. "Maar toch kon je al vrij snel herkennen wat het was."

Vuursteenpistolen werden veel gebruikt in de 18de eeuw. Officieren hadden de pistolen aan boord van schepen om zichzelf zo te verdedigen tegenover zeerovers of andere vijanden.

Eerder is ook al een pistool gevonden. Toen zijn er röntgenfoto's van gemaakt door de lokale dierenarts, waardoor je goed kon zien hoe het pistool eruitzag. Het plan is om ook nu weer röntgenfoto's te maken.

Hij zal later worden tentoongesteld in museum Kaap Skil in Oudeschild. Stellingwerf adviseert mensen die iets vinden op het strand 'het zeker niet terug te gooien in zee'. "Maar kom ermee naar museum Kaap Skil en wie weet blijkt het ook een heel bijzonder voorwerp te zijn."

Bekijk hier hoe het met schelpen bedekte pistool eruit ziet: