'Silver Dress' is gouden vondst voor museum op Texel: “Een brok in mijn keel”

"We staan te glimmen van trots", zegt Corina Hordijk van museum Kaap Skil in Oudeschild. Het museum toont vandaag de tweede jurk die is gevonden in het zogeheten Palmhoutwrak voor Texel. Het gaat mogelijk om een bruidsjurk die ruim 400 jaar op de zeebodem heeft gelegen. De unieke vondst roept bij onderzoekers veel enthousiaste reacties op, maar ook veel vragen: "We hebben het idee dat we hier een soort Mona Lisa laten zien, maar van wie was de jurk?"

Museum Kaap Skil

"We gingen gewoon duiken, op zich niks bijzonders", herinnert duiker Gerrit-Jan Beitsma zich de dag in 2014 dat hij de jurk vond. "Je zit wat in de grond te wroeten en voelt wat." De nieuwe expositie bevindt zich in de kelder van het museum, waar het flink donker is: net als onder water voor de duikers. "Je doet een heleboel op de tast", vertelt Beitsma. "Later blijkt het kleding te wezen, dat heb je op dat moment geen eens door." Pas vandaag ziet Beitsma de jurk voor het eerst in volle glorie tentoongesteld. "Een brok in je keel. Het is zo, zo bijzonder." In de video wordt uitgelegd wat deze jurk nog bijzonderder maakt dan de eerste.

Silver Dress - NH Nieuws / Jurgen van den Bos