Röntgenfoto geeft geheim prijs van gevonden pistool op Texels strand

TEXEL - Op het strand van Texel is afgelopen week een oud pistool gevonden. Erik Willebrands van Stichting Texels Museum vond het wapen tijdens extreem laag water bij De Hors. Het zou gaan om een buskruitpistool dat vanaf de zestiende tot en met de negentiende eeuw in gebruik is geweest door onder meer de Engelse marine.

Texels Museum

Het vuurwapen was nog wel herkenbaar, maar was gedeeltelijk door roest ingekapseld door een langdurig verblijf in zee, laat het museum Kaap Skil weten. Onze mediapartner Texelse Courant liet al eerder een foto zien, samen met een groot wiel dat ook op De Hors lag. Röntgen Om erachter te komen wat er onder het roest zit is een röntgenopname gemaakt bij de lokale dierenarts. Op de foto van het pistool is het afschietmechanisme goed te zien. Deze onderdelen zijn waarschijnlijk van koper of messing. Ontzilten Museum Kaap Skil is erg enthousiast over de beelden. Ze bevestigen het vermoeden van conservator Alec Ewing dat het om een pistool met een vuursteenslot gaat. Het wapen zal eerst een tijd moeten 'ontzilten' voordat er verder wat mee kan worden gedaan, aldus het museum.