Kaap Skil wordt met duikschatten en miljoeneninvestering museum van 'internationale allure'

OUDESCHILD - De unieke collectie voorwerpen die door Texelse duikers uit het water werd gehaald moeten Museum Kaap Skil in Oudeschild straks wereldberoemd gaan maken. De vondst van een 17e eeuwse jurk werd eerder al wereldnieuws. Deze 'Nachtwacht van de onderwaterarcheologie' en andere topstukken gaan het museum nu internationaal op de kaart zetten.

Voor de verbouwing van het museum is 19,9 miljoen euro nodig. Dat geld moet nog bij elkaar gezocht. Toch hoopt het museum dat in 2022 alles klaar is. "We zijn zeer ambitieus", zegt manager Corina Hordijk van Kaap Skil. "Maar dat is ook de enige manier met zo'n collectie. Deze is wereldwijd echt uniek en dan moet je het op hoog niveau gaan doen".

De afgelopen jaren werden al diverse topstukken getoond aan het publiek. Een dure, 17e eeuwse jurk trok in 2016 al rijen bezoekers naar het museum. Momenteel wordt het door experts onderzocht. Later werd ook een bijzondere Kaftan gepresenteerd. "Zo'n textielcollectie bestaat niet in Europa", zegt conservator Alec Ewing. "Er bestaat eigenlijk nog amper 17e eeuws textiel in de wereld. En dat je hier voor de kust een hele garderobe vindt, is ongehoord."

De jurk wordt inmiddels ook wel de 'Nachtwacht van de onderwaterarcheologie' genoemd, vanwege de zeldzaamheid in leeftijd en kwaliteit. Om die te bewaken wil het museum straks gebruik maken van even zeldzame technieken: "We willen een zuurstof-loze vitrine", vertelt Hordijk. "Door dit element weg te halen, hoef je je iets minder druk te maken over licht. Zo willen we er voor zorgen dat de jurk bijna permanent te bezichtigen is."

Het museum wil straks, dankzij de collectie en de wetenschappelijke informatie die het gaat geven, tot de top van de musea gaan behoren. Manager Hordijk denkt in de nieuwe opzet gasten van over de hele wereld te trekken: "Er komen jaarlijks al 1 miljoen mensen naar Texel die ons dan hopelijk ook gewoon blijven bezoeken. Daar gaan we wel voor. Maar we denken dat er ook mensen speciaal naar het eiland zullen komen om onze bijzondere tentoonstelling te bekijken."

Op de onderste verdieping van het museum staat nu de enorme maquette van de Rede van Texel. Daarop is het dorp Oudeschild te zien met voor de kust de schepen die voor anker lagen. Die moet worden verplaatst naar de eerste verdieping. Ook elders op het terrein zullen veranderingen plaatsvinden. Aan het hoofdgebouw zal een deel moeten worden aangebouwd. Gisteravond zijn de omwonenden over alle plannen bijgepraat.

De verbouwing betekent wel dat het museum voor een deel afscheid gaat nemen van de jutterscollectie waar het ooit allemaal mee begon. "Ja maar we houden wel een basis hier want we vergeten niet waar we vandaan komen", zegt Hordijk daarover. Voor de meeste gejutte spullen wordt een nieuwe plek gevonden, mogelijk is dat het andere juttersmuseum op het eiland maar daar moet nog over gesproken worden.