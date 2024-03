Tineke (76) herkent zichzelf 73 jaar later op archeologische vondst Texel

In bovenstaande video zie je de bijzondere zoektocht naar het mysterieuze meisje en hoe zij het fotocliché na meer dan zeventig jaar in handen krijgt.

De opgegraven houten stempel is een zogenaamd fotocliché met daarop in negatief gedrukt een foto uit 1950. Er volgt een zoektocht, maar het meisje wordt jarenlang niet gevonden. Totdat zij zichzelf in een historisch blad herkent.

"Ik dacht hé, dat ben ik", aldus een verbaasde Tineke. Haar man Ton neemt contact op met de archeoloog. "Zoeken jullie nog naar het mysterieuze meisje?", vraagt hij. "Daar zit ik naast."

Felicitatierubriek

De foto blijkt gemaakt voor een felicitatierubriek met kinderportretten in de Texelse Courant. Tineke Gieles-Spigt werd op de dag van publicatie drie jaar en door haar ouders in het zonnetje gezet met een foto in de krant en wat lieve woorden. "Ze schreven erbij toentertijd dat ik zo lief was voor mijn zusje", aldus een ontroerde Gieles-Spigt.

Bruikleen

In Huis van Hilde wordt Gieles-Spigt nu opnieuw in het zonnetje gezet. Zij krijgt de archeologische vondst met haar opdruk als driejarig meisje terug, nadat het fotocliché daar jaren in het depot lag.

Nu mag ze het tijdens haar leven in bruikleen houden. Het komt tot haar blijdschap bij haar thuis te staan. "Ik vind het heel bijzonder. Ik sta liever niet in het centrum van de aandacht, maar als ik eerlijk ben vind ik het toch wel heel leuk. Ben benieuwd wat mijn kleinkinderen er van vinden."

Afgesproken is dat het fotocliché uiteindelijk weer te zien zal zijn in het museum, zodat het verhaal van het mysterieuze meisje bij het Raaksje vertelt kan blijven worden.