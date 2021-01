Toerist vindt unieke duizenden jaren oude haaientand op strand van Texel

TEXEL - Een toerist heeft op het strand van Texel een bijzondere vondst gedaan: hij vond een duizenden jaren oude tand die van een witte haai is geweest. Nu komt het dier niet meer voor in onze wateren, maar lang geleden was dit wel anders. Hoewel er in Zeeland en Zuid-Holland vaker haaientanden zijn gevonden, is dit de eerste tand voor Texel.

De witte haai, ook wel de mensenhaai genoemd, is de grootste roofvis ter wereld. Duizenden jaren geleden kwam het dier ook voor in de Noordzee. "De op Texel gevonden tand is driehoekig, 5 centimeter groot en heeft gemene karteltjes", vertelde conservator Arthur Oosterbaan van Ecomare vanmiddag in het NH Radio-programma Spitstijd. "De zwarte kleur geeft aan dat hij niet van recente datum is. Hij is minstens 5.000 jaar oud. Lang geleden, maar geologisch gezien is het nog maar kort geleden dat voor onze kust haaien zwommen."

De tand komt uit de bovenkaak van een witte haai. Oosterbaan: "Ik was stomverbaasd toen ik deze tand zag. Omdat het nooit voorkomt dat ze hier worden gevonden, hebben wij ook geen determinatieboekjes van haaientanden en konden we niet zeggen wat het was. Daarom hebben we er een collega van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam bijgehaald."

Niet tentoongesteld

Deze collega, Bram Langeveld, kon zo zeggen wat het was. Hij denkt dat het dier heeft geleefd in het tijdsvak Laat-Pleistoceen, circa 115.000 jaar geleden, of Vroeg-Holoceen, ongeveer 6.000 jaar geleden. "Het is echt iets bijzonders", vindt Oosterbaan. Toch wordt de tand niet tentoongesteld in natuurhistorisch museum Ecomare. "De vinder wil hem graag zelf houden. En aangezien het om een fossiel gaat, is dat zijn goed recht."