8-jarige Kateryna schittert na acht weken dwarsfluitles in volle concertzaal

En dat gevoel om 'met z'n allen' iets neer te zetten is volgens Kateryna heel speciaal. Toch is haar liefde voor de dwarsfluit ontstaan vanuit een praktische reden: "Ik heb gekeken wat het makkelijkst was en dat was de dwarsfluit. Bij de andere blaasinstrumenten moest je een 'bromvlieggeluid' maken, dat vond ik moeilijk."

"Daarnaast heb ik op school al blokfluitles gehad en dit lijkt er een beetje op, dus heb ik al een beetje ervaring."

Kateryna is thuis 'volle bak' aan het repeteren voor het optreden van komende zondag, en daar is ze stiekem best een beetje zenuwachtig voor. "We spelen met een orkest, een koor en een dirigent. Ik hoop maar dat we goed weten wanneer we moeten beginnen met spelen."