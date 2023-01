Een pittige uitdaging, binnen tien weken een instrument bespelen: "Geweldig om te horen"

Nog nooit een noot gespeeld of zelfs een muziekinstrument aangeraakt, maar toch binnen 10 weken proberen om een saxofoon, trompet of trombone te kunnen bespelen: je moet het maar durven. Nieuw Talent Orkest Hollands Kroon gaat de uitdaging met 27 deelnemers aan, in de Laurenskerk in Kolhorn.

Het idee om mensen te enthousiasmeren om een blaas- of slagwerkinstrument te bespelen kwam van initiatiefnemers én muziekliefhebbers Annewiep Bloem en Guus Pieksma. Zij initieerden eind vorig jaar in de Noordkop het Nieuw Talent Orkest en doen dit ook op andere plekken in Nederland. Maar Guus en Annewiep staan er niet alleen voor. Ze krijgen versterking van muzikanten van verschillende muziekverenigingen uit de Noordkop, zodat elke deelnemer genoeg persoonlijke begeleiding krijgt om het instrument onder de knie te krijgen. En iedereen is welkom. "Er zijn hier veel mensen die nog nooit muziek hebben gemaakt of ook zelfs geen noten kunnen lezen", vertelt Annewiep.

De deelnemers zijn gefocust tijdens de repetitie - NH Nieuws / Kelly Blok

Juiste toon Sommige deelnemers zijn snelle leerlingen en weten al snel de juiste toon te spelen, maar dat geldt niet voor iedereen. Drummer Jan Reitsma dacht dat hij zijn talent van 30 jaar geleden nog wel in de vingers had, maar moest vrijwel meteen weer van vooraf aan beginnen. "Ik vind het vreselijk tegenvallen", beaamt Jan dan ook, "De hele hand- en voetcoördinatie was weg." Nog een paar lessen en dan zullen de deelnemers aan het grote publiek laten horen wat zij de afgelopen maanden hebben geleerd. En dat is voor Annewiep altijd een speciaal moment. "Omdat het elke keer weer geweldig is om te horen en te zien hoe fanatiek mensen zijn en hoe goed ze eigenlijk ook zijn."