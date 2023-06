Voorproefje Zuider Havendijk Concert: Harpiste speelt voor basisschoolleerlingen

Leerlingen van groep 6/7 van verschillende basisscholen in Enkhuizen kregen vandaag een unieke kans om te luisteren naar harpiste Oxana Thijssen , die op een zeldzame Erard harp speelt. Dit bijzondere bezoek is een voorproefje van het aankomende Zuider Havendijk Concert volgende maand, dat nieuw leven wordt ingeblazen door een nieuw bestuur, aldus voorzitter Tjamke Roelofs.

Voorheen vond het Zuider Havendijk Concert 's middags plaats maar dit jaar wordt het speciaal voor de kinderen om zeven uur 's avonds gehouden. "Wij zetten in op muziekeducatie en om zoveel mogelijk kinderen te bereiken, hebben we de basisscholen er ook bij betrokken."

De leerlingen van de basisscholen Pancratius, De Wegwijzer en De Tweemaster gingen langs in de winkel van Frits Janmaat, die bekendstaat om de vleugels van dezelfde Franse muziekinstrumentenmaker uit de negentiende eeuw, Sébastien Erard.

Snaren van darmen

Manou, een leerling van Montessorischool De Wegwijzer, was onder de indruk van de harp. "Ik vond het heel leuk en de muziek is ook heel mooi." Bovendien ontdekte ze een opmerkelijk feitje over de harp. "Ik wist écht niet dat de snaren van darmen zijn gemaakt!", vertelt ze enthousiast.