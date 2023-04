Van nog nooit een instrument bespeeld, naar onderdeel zijn van Nieuw Talent Orkest

Na tien weken experimenteren moeten de leden van het Nieuw Talent Orkest De Streek op zondag 23 april met hun billen bloot. Tijdens het slotconcert in Hét Postkantoor in Bovenkarspel kunnen de deelnemers aan familie, vrienden en fans laten zien hoe muzikaal ze zijn. Het project, opgericht in Friesland, geeft volwassenen de mogelijkheid hun eventuele onvervulde droom om in een orkest te spelen waar te maken.

Vier muziekverenigingen uit de streek - Crescendo uit Bovenkarspel & Concordia uit Hoogkarspel (die samen één orkest vormen), Sint-Caecilia uit Lutjebroek en Irene uit Grootebroek - doen begin februari een oproep voor nieuw talent. Ze zoeken deelnemers zonder ervaring, die graag een muziekinstrument willen leren bespelen. De aanmeldingen stromen al snel binnen en de wekelijkse repetities op zondagochtend gaan van start.

"Het was heel erg mooi om aan de ene kant het maken van muziek te zien groeien, maar vooral om de verbinding te zien groeien. En dat is eigenlijk waar muziek maken om draait", licht Linda Putters van het Nieuw Talent Orkest toe.

"Het is een hele mooie ervaring. Ik had nog nooit op zo'n instrument gespeeld, maar ik sta van mezelf versteld", vertelt deelnemer Lydia Groot. De oud-wethouder uit Stede Broec vervolgt: "Het viel soms ook wel een beetje tegen, want het is best lastig om een een redelijk geluid uit je instrument te krijgen."

Herstart van muzikale carrière

Het orkest bestaat vooral uit deelnemers die nog nooit een muziekinstrument hebben bespeeld, maar er zijn ook talenten die een oude passie weer oppakken. "Ooit, toen ik nog wat jonger was, speelde ik op de snaredrum. Nu, na 40 jaar, pak ik het weer op en dat bevalt heel goed", vertelt Marijke Hoffer (73), één van de oudste deelnemers. Het project geeft haar ook een herstart van haar muzikale carrière. "Ik ga zeker door! Ik heb mij opgegeven bij het orkest in Lutjebroek."

En of er ook echte talenten uit het project naar voren zijn gekomen? "Iedereen heeft talent om muziek te maken en als het talent nog niet zichtbaar is, dan gaan wij zorgen dat het naar boven komt", lacht Putters.