Tbs met dwangverpleging voor vrouw (21) die HEMA-medewerker meermaals met koksmes stak

Nadège den O. is in augustus 2023 boos dat ze haar lievelingswinkel niet in mag. Ze komt daarom terug. Dan ontstaat er een worsteling met het personeel. Vervolgens valt een aardappelschilmesje op de grond die ze altijd in haar zak draagt voor - naar eigen zeggen - zelfverdediging. Nadège loopt naar een koksmes in de winkel en begint op de medewerker in te steken.

De verdachte zegt dat de politie te snel kwam en het slachtoffer wilde doodsteken. Ze zegt dat de demonen in haar hoofd de opdracht gaven om de HEMA-medewerker te doden. "Als ik dat niet deed, zou de wereld vergaan", aldus de verdachte eerder in de rechtbank.

Hulpvraag

Ze vraagt om hulp, want ze is bang dat ze het slachtoffer weer wil vermoorden als ze vrijkomt. De rechtbank acht poging tot moord bewezen. "Het is aan het levensreddend handelen van de politiemensen die snel ter plaatse waren te danken dat het slachtoffer het er levend vanaf heeft gebracht", schrijft de rechtbank.



Nadège den O. krijgt daarom de hulp waarom ze vroeg. Tbs met dwangverpleging. Ook moet de verdachte een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer van 67.000 euro.