23-jarige medewerkster Hema zwaargewond na steekpartij, vrouw (21) aangehouden

Bij een steekpartij in een Hema-filiaal in Wormer is een medewerkster van 23 jaar zwaargewond geraakt. De vrouw is naar het ziekenhuis vervoerd. Een verdachte, een 21-jarige vrouw, is opgepakt. Het personeel van het Hema-filiaal is zeer ontdaan: "De schrik zit er goed in."

Het slachtoffer van de steekpartij in het filiaal aan de Faunastraat is een vrouw van 23 jaar. Ze is dus medewerker van de Hema. Ze is naar het ziekenhuis vervoerd. Er werd assistentie verleend door een mobiel medisch team uit Rotterdam.

Vol verslagenheid

De Hema reageert tegenover NH vol verslagenheid. "De schrik zit er in. We ontfermen ons nu vooral over al ons personeel." Ook de vakbond van Hema meldt op Facebook geschokt te zijn. "We leven mee met deze medewerker en collega’s van deze Hema-medewerker. Op dit moment is er nog weinig bekend." Hema hoopt verder dat dit geen escalatie betekent van toenemende agressie tegen winkelpersoneel.

Tekst gaat verder na de foto.