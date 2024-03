Verdachte wil zelf ook tbs na steekpartij in HEMA: "Ben bang dat ik het weer doe"

De agenten die als eerste bij de steekpartij aankomen, zien haar meerdere malen krachtig op het slachtoffer insteken terwijl ze de medewerker aan haar haar vasthoudt. "Ik wilde haar eigenlijk doodsteken, maar jullie kwamen te snel", zegt de 23-jarige verdachte tegen de politie.

Nadège heeft volgens de experts PTSS, waanbeelden, schizofrenie, autisme en is ze licht verstandelijk beperkt. Zelf zegt ze dat demonen in haar hoofd de opdracht gaven om de HEMA-medewerker te doden. "Als ik dat niet deed, zou de wereld vergaan", aldus de verdachte. De verdachte is bang dat als ze geen hulp krijgt, ze het slachtoffer weer wil vermoorden als ze vrij komt.

Spreekrecht

Het slachtoffer is er vandaag niet bij in de rechtzaal van Haarlem. Haar advocaat leest een geschreven brief voor.

"Mijn leven is verwoest", laat het jonge slachtoffer via haar advocaat weten. "Ik studeerde, werkte hard en had een druk sociaal leven, nu ligt alles stil". De medewerker durft niet meer alleen over straat en is constant alert. Als ze in de spiegel kijkt, wordt ze door haar littekens in het gezicht geconfronteerd met de steekpartij.

De advocaat van de verdachte, Yamit Hamelzki, laat weten dat Nadège een steek in haar been voelde tijdens de eerste worsteling in de winkel waarna het "zwart voor haar ogen werd". De advocaat zinspeelt dat het slachtoffer Nadège eerst gestoken heeft waarna de verdachte "helemaal gek werd".

Vervolgens houdt ze een betoog dat het allemaal voorkomen had kunnen worden als er op tijd hulp was geweest voor de verdachte. Haar ouders hebben vaak serieuze hulp gezocht, maar dat is nooit goed toegekend.

De hulp die er wel was, is gestopt "omdat ze te enge dingen zei", zegt de advocaat. "Er waren zoveel signalen, maar er is niet voldoende hulp geboden." Zij vindt dat Nadège ontoerekeningsvatbaar is en hoopt dat ze geholpen kan worden door tbs met dwangverpleging.