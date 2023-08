Neergestoken Hema-medewerkster 'buiten levensgevaar en aanspreekbaar'

De Hema-medewerkster die gisteren in Wormer zwaargewond raakte bij een steekpartij in de winkel, is buiten levensgevaar. Ook zou ze aanspreekbaar zijn. Dat zegt een woordvoerder van de winkelketen. De verdachte die na het incident werd opgepakt, had een winkelverbod.

"Onze collega's en klanten zijn enorm geschrokken", vertelt Yvette Moll, woordvoerder van de HEMA. "De winkel in Wormer is vandaag dan ook gesloten voor nazorg en omdat we alles moeten opruimen." Ze verwachten dat de winkel morgen weer open kan.

Winkelverbod

De verdachte had een winkelverbod. Waarom ze een verbod heeft is zowel bij de politie als bij de woordvoerder van de HEMA niet bekend. "Een winkelverbod krijg je als iemand zich herhaaldelijk niet gedraagt in de winkel. Bijvoorbeeld door winkeldiefstal of als iemand zich misdraagt richting andere klanten of medewerkers", legt Moll uit.

De vrouw negeerde gisteren het winkelverbod en de medewerkers hebben toen de politie gebeld. "De politie was al in de winkel geweest om te assisteren. Helaas kwam de vrouw terug en toen ging het mis. Gelukkig was de politie snel ter plaatse, want ze waren net vertrokken en konden direct eerste hulp verlenen en de verdachte aanhouden", vertelt Moll. Volgens de politie had de vrouw gestoken met een mes.

"Onze collega is gelukkig buiten levensgevaar en weer aanspreekbaar", laat Moll weten. "Iedereen is echt heel erg geschrokken na dit incident", benadrukt ze.