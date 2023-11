Verdachte (21) steekpartij Hema Wormer verdacht van poging tot moord

De 21-jarige verdachte van de steekpartij in de HEMA in Wormer wordt verdacht van poging tot moord met voorbedachten rade. Dat bleek maandagmorgen tijdens een voorbereidende zitting van de rechtbank in Haarlem, meldt het Noordhollands Dagblad. Bij de steekpartij begin augustus, raakte een 23-jarige winkelmedewerkster zwaargewond.