Vreugde en irritatie bij Volendamse spits Robert Mühren: "Mooiste antwoord"

"Het was een tijdje terug hè", geeft Robert Mühren met gevoel voor understatement aan. De 34-jarige spits scoorde op 5 november vorig jaar voor het laatst. Toen tegen NEC en nu de 1-1 tegen Almere City. "Ik ben altijd blij als ik scoor, maar er was ook wat irritatie. Dat kwam omdat ik in de rust niet mocht invallen. En dan is dit het mooiste antwoord."

"Sportieve revanche"

Irritaties die Regillio Simons goed begreep. "Het is mooi dat hij z'n sportieve revanche pakt." De trainer van FC Volendam koos ook deze wedstrijd weer voor Vivaldo Semedo in de punt van de aanval. Toen de jonge Portugees in de rust geblesseerd achterbleef in de kleedkamer verving Quincy Hoeve hem en niet Mühren. "Het zal heel raar zijn als hij daar niet geïrriteerd over is, dus ik ben wel bij met zijn irritatie."

Tekst loopt door onder de video.